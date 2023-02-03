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Severstal bu yıl 1,1 milyar $ yatırım yapacak

Cuma, 03 Şubat 2023 15:19:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya’nın en büyük çelik üreticilerinden olan Severstal, Severstal Russian Steel ve Severstal Resource da dahil olmak üzere ülke içindeki varlıklarının geliştirilmesine yönelik yaklaşık 1,1 milyar $ yatırım yapmayı planladığını duyurdu. Şirket ayrıca bilgi teknolojileri, endüstriyel güvenlik ve çevre projelerine de odaklanmayı planlıyor.

Yapılan açıklamada Severstal, mevcut kapasitelerin desteklenmesine yönelik 544 milyon $, endüstriyel güvenlik sistemlerinin geliştirilmesine ve çevre yatırımlarına da 59 milyon $ harcama yapmayı planladığını ifade etti. Öte yandan dijital teknolojiler ve bilgi teknolojileri alanlarına da yaklaşık 76 milyon $ yatırım ayrılacak. Şirket yaptırımlar sebebiyle önceden kullanılan yazılıma erişim sağlayamadığı için endüstriyel yetkinlik merkezlerine yönelik yerli yazılım geliştirme planları olduğunu da aktardı.

Bununla birlikte şirketin planları arasında ürün kalitesinin iyileştirilmesi, maliyet verimliliğinin artırılması ve hem iç hem de dış piyasalarda satılacak yeni ürün gruplarının geliştirilmesine de 449 milyon $ yatırım yapılması yer alıyor.


Etiketler: Rusya BDT Yatırım Severstal 

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