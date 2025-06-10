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Severstal 4 No’lu yüksek fırınını 240 milyon $’lık yenileme çalışması için devre dışı bıraktı

Salı, 10 Haziran 2025 13:54:37 (GMT+3)   |   İstanbul

Rus çelik üreticisi Severstal CherMK tesisindeki 4 No’lu yüksek fırınında 22 milyar RUB (240 milyon $) yatırım yaptığı yenileme çalışmalarına başladığını ve fırını devre dışı bıraktığını açıkladı. Yıllık 2,4 milyon mt pik demir kapasitesiyle tesisin en büyük üçüncü ekipmanı olan fırın kapsamlı bir yenileme sürecinden geçecek. Pelet üretiminin artırılıp yakıt tüketiminin azaltılacağı çalışmaların sonucunda fırının 2025’in üçüncü çeyreğinde devreye alınması bekleniyor.

Çalışmalar kapsamında fırın soğutma sistemi, fırının iskeleti, hava ısıtıcı blok, döküm sahası ve havalandırma sistemi değiştirilecek. Yeni egzoz sistemi ile emisyon miktarı düşecek ve pik demir üretimi sırasında ortaya çıkan tozun yakalanmasıyla çalışma ortamı iyileştirilecek.

Severstal CEO'su Alexander Shevelev üreticinin kapatma sırasında üretim kayıplarını telafi etmek için mevcut slab stoklarını kullanarak teslimatları sürdüreceğini söyledi.


Etiketler: Rusya BDT Çelik Üretimi Severstal 

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