Severstal CherMK tesisinde dönemsel yüksek fırın bakımlarını tamamladı

Rus çelik üreticisi Severstal, CherMK tesisinde bulunan çeşitli yüksek fırınlara yönelik kapsamlı dönemsel bakım çalışmalarını tamamladığını açıkladı. Şirkete göre 2, 3 ve 5 No’lu yüksek fırınların ilk kuruldukları üretim parametrelerinin yeniden tesis edilmesiyle üretimde istikrar ve verim artırıldı.

Şirket ekipman kullanılabilirliğinin en üst seviyede tutulmasının temel öncelik olmaya devam ettiğini ve yüksek fırınlar gibi büyük ölçekli birimlerin durumunun üretim verimliliği ve çevresel göstergeler üzerinde doğrudan etkiye sahip olduğu vurguladı. Şirket yalnızca 2025’in sonbahar aylarında yapılacak bakım çalışmaları için 250 milyon RUB’un (3,18 milyon $) üzerinde bütçe ayırdı.