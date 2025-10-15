 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Severstal...

Severstal Orel’de yeni üretim kompleksini devreye aldı

Çarşamba, 15 Ekim 2025 14:35:19 (GMT+3)   |   İstanbul

Rus çelik üreticisi Severstal Grubu'na bağlı Severstal Steel Solutions Rusya’nın çelik işleme sektöründeki en büyük yatırımlardan biri olan Orel’deki yeni çelik üretim kompleksini hizmete açtığını duyurdu. Sanayi ve Kalkınma Fonu'nun desteğiyle hayata geçirilen ve 3,5 milyar RUB yatırım yapılan yeni tesis, Orel’in üretim kapasitesini üç katına çıkaracak ve bölgesel istihdama önemli katkı sağlayacak.

22.000 metrekarelik üretim alanına sahip kompleks, Orel tesisinin yıllık çelik işleme kapasitesini 48.000 mt’a çıkaracak. Bu miktarın 32.000 mt’luk kısmı 2028 yılına kadar devreye alınacak.

Proje kapsamında rulo çeliğin istenilen kalınlıkta kesilmesinden nihai kaplamaya kadar tüm üretim süreci tek çatı altında gerçekleştirilecek. Bu sayede üretim verimliliği artarken ürün kalitesinde de iyileşme sağlanacak. Severstal, bu yatırımın Rusya’nın hızla gelişen endüstriyel çelik çözümleri pazarındaki konumunu güçlendireceğini vurguladı.

Yeni Orel kompleksi, başlangıçta 330 yeni çalışana istihdam sağlayarak tesisin mevcut personel sayısını iki katına çıkaracak. 2026 başına kadar çalışan sayısının 700’ün üzerine çıkması bekleniyor. Şirket otomasyon sistemleri ve yerel iş gücü geliştirme programları sayesinde istihdamı sürdürülebilir şekilde büyütmeyi hedeflediğini açıkladı.


Etiketler: Rusya BDT Çelik Üretimi Severstal 

Benzer Haber ve Analizler

Severstal Kırgızistan’ın ilk modüler rüzgâr kulesi projesine çelik tedarik ediyor

08 Eki | Çelik Haberler

Severstal tavlama fırınını yenileyerek üretim kapasitesini artırdı

02 Eki | Çelik Haberler

Severstal sıcak haddehanelerindeki yenileme çalışmalarını tamamladı

19 Eyl | Çelik Haberler

Severstal 5 No’lu elektrik ark ocağı için gaz temizleme sistemini devreye aldı

05 Eyl | Çelik Haberler

Severstal yenileme çalışmalarının ardından 4 No’lu yüksek fırını devreye aldı

28 Ağu | Çelik Haberler

Severstal yeni pelet kompleksi için dünyanın en büyük öğütücü bilye tesislerini kuruyor

14 Ağu | Çelik Haberler

Severstal atık çelik tonajını düşürmek için yeni teknoloji geliştiriyor

29 Tem | Çelik Haberler

Severstal Rusya'da yeni kazık borusu hattını devreye aldı

24 Haz | Çelik Haberler

Severstal 1 No'lu fırının yenileme çalışmalarına başladı

17 Haz | Çelik Haberler

Severstal 4 No’lu yüksek fırınını 240 milyon $’lık yenileme çalışması için devre dışı bıraktı

10 Haz | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis