Severstal Orel’de yeni üretim kompleksini devreye aldı

Rus çelik üreticisi Severstal Grubu'na bağlı Severstal Steel Solutions Rusya’nın çelik işleme sektöründeki en büyük yatırımlardan biri olan Orel’deki yeni çelik üretim kompleksini hizmete açtığını duyurdu. Sanayi ve Kalkınma Fonu'nun desteğiyle hayata geçirilen ve 3,5 milyar RUB yatırım yapılan yeni tesis, Orel’in üretim kapasitesini üç katına çıkaracak ve bölgesel istihdama önemli katkı sağlayacak.

22.000 metrekarelik üretim alanına sahip kompleks, Orel tesisinin yıllık çelik işleme kapasitesini 48.000 mt’a çıkaracak. Bu miktarın 32.000 mt’luk kısmı 2028 yılına kadar devreye alınacak.

Proje kapsamında rulo çeliğin istenilen kalınlıkta kesilmesinden nihai kaplamaya kadar tüm üretim süreci tek çatı altında gerçekleştirilecek. Bu sayede üretim verimliliği artarken ürün kalitesinde de iyileşme sağlanacak. Severstal, bu yatırımın Rusya’nın hızla gelişen endüstriyel çelik çözümleri pazarındaki konumunu güçlendireceğini vurguladı.

Yeni Orel kompleksi, başlangıçta 330 yeni çalışana istihdam sağlayarak tesisin mevcut personel sayısını iki katına çıkaracak. 2026 başına kadar çalışan sayısının 700’ün üzerine çıkması bekleniyor. Şirket otomasyon sistemleri ve yerel iş gücü geliştirme programları sayesinde istihdamı sürdürülebilir şekilde büyütmeyi hedeflediğini açıkladı.