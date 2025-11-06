Severstal, CherMK tesisindeki elektrik ark ocağı bakımını tamamladı

Rus çelik üreticisi Severstal CherMK tesisindeki silisli sac üretim hattına yönelik sonbahar bakım programının tamamlandığını duyurdu.

Kapsamlı bakım çalışmaları, şirketin elektrikli çelik üretim zincirinin temelini oluşturan 1 No’lu elektrik ark ocağı, 2 No’lu pota ocağı ve sürekli döküm makinesi üzerinde gerçekleştirildi.

Severstal’a göre bakım programı kapsamında ocak bacasının yenilenmesi, cüruf koridorunun modernizasyonu ve güç ile elektrik sistemlerinin onarımı ve kalibrasyonu gibi bir dizi önemli çalışma yapıldı. Şirket, söz konusu program için toplam 160,3 milyon RUB (yaklaşık 1,8 milyon $) tutarında yatırım gerçekleştirdiğini bildirdi

Severstal’in Severstal Rusya Çelik Birimi Genel Müdürü Evgeny Vinogradov, “Elektrik ark ocağı kompleksinde gerçekleştirilen bu bakım, ekipmanların teknik kullanılabilirliğini artırmayı, çalışma koşullarını iyileştirmeyi ve çevre standartlarına uyumu sağlamayı hedefliyor,” açıklamasında bulundu.