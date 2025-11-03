 |  Giriş 
Severstal Cherepovets tesisindeki yeni haddehanenin ilk aşamasını devreye aldı

Pazartesi, 03 Kasım 2025 11:56:39 (GMT+3)   |   İstanbul

Rusya merkezli çelik üreticisi Severstal, Cherepovets tesisinde (CherMK) kurulan yeni haddehanenin ilk aşamasını devreye alarak uzun erimli modernizasyon programı dahilinde büyük bir adım atıldığını açıkladı. Şirkete göre 15 milyar RUB (185,30 milyon $) değerindeki yatırım Severstal’in günümüze kadar olan en büyük projelerinden birini temsil ediyor.

Kapasite 900.000 mt’a çıkacak

Yüksek karbonlu filmaşin üretimi için tasarlanmış yeni 170 Mill haddehanesinde ikinci aşama tamamlandığında üretim kapasitesi 900.000 mt’a çıkacak. Şirket böylece iyileştirilmiş yüzey kaliteleriyle geniş bir ürün portföyü oluşturup çelik servis merkezi olan Severstal-Metiz grubunun ihtiyaçlarını karşılayacak.

İkinci aşamada üretim yeniden yapılandırılacak

2026’nın ilk yarısında tamamlanması beklenen ikinci aşamanın ise devreye alındığında mevcut 250 Mill haddehanesi tarafından gerçekleştirilen üretimin yerini alması bekleniyor. Şirket böylece CherMK tesisindeki uzun mamul ve boru üretimi akışını iyileştirmeyi planlıyor.

Severstal’e göre bu yapılandırma süreci yalnızca üretim kapasitesini artırmakla kalmayıp aynı zamanda şirketin tüm üretim zinciri boyunca istikrar sağlayacak ve belirli ürün kalitelerinin güçlendirilmesine olanak tanıyacak.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Rusya BDT Çelik Üretimi Severstal 

