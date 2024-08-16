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Severstal 1 No’lu sürekli fırınını yeniledi

Cuma, 16 Ağustos 2024 14:42:48 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik üreticisi Severstal, Cherepovets (CherMK) tesisinde yer alan 1 No’lu haddehanesinde kullandığı 1 No’lu sürekli fırınında yürüttüğü modernizasyon çalışmalarını tamamladığını duyurdu.

Söz konusu çalışmalar kapsamında şirket, metal yapıları ve enerji ekipmanlarını yenilemenin yanı sıra fırın astarını ve fırından çıkan gazları bacaya aktaran baca borusunu değiştirdiğini ifade etti. Bu sayede enerji verimliliğinin artırıldığı, ürün kalitesinin iyileştirildiği ve gaz tüketiminin azaltıldığı vurgulandı.

Severstal Çelik Departmanı Genel Müdürü Evgeny Vinogradov, 1 No’lu haddehanenin yüksek dayanımlı ürünlerin bu süreçten geçmesi sebebiyle üretim aşamasının en önemli parçalarından biri olduğunu söyledi.


Etiketler: Rusya BDT Çelik Üretimi Yatırım Severstal 

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