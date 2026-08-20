 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Primetals,...

Primetals, thyssenkrupp Steel'in Duisburg tesisindeki slab döküm makinesinin modernizasyonunu tamamladı

Perşembe, 20 Ağustos 2026 12:31:47 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Alman çelik üreticisi thyssenkrupp Steel'in Duisburg tesisinde bulunan iki bantlı 4 No'lu sürekli slab döküm makinesinin modernizasyonunu tamamladığını ve şirketin yüksek kâr marjlı çelik üretim kabiliyetini artırdığını açıkladı.

Proje kapsamında daha önce bir arada faaliyet gösteren döküm ve haddeleme hattı, modernize edilmiş slab döküm makinesi ile sıcak sac haddehanesi olmak üzere iki ayrı tesise dönüştürüldü. Yeni yapılandırma çelikhane kapasitesinin daha verimli kullanılmasını ve işlem verimliliğinin artırılmasını sağlarken, slab lojistiği ile üretim süreci kontrolünde daha fazla esneklik sunuyor.

Primetals tarafından yapılan açıklamaya göre modernize edilen döküm makinesi, çok fazlı ve yüksek mukavemetli çeliklerin yanı sıra elektrikli araç uygulamalarında, motorlarda ve jeneratörlerde kullanılan silisli çelik kalitelerinin katı kalite gerekliliklerini karşılıyor. Yıllık 2,3 milyon mt üretim kapasitesine sahip tesis, 900-1.800 mm genişliğinde ve 257 mm kalınlığında slab üretebiliyor.

Döküm makinesi Primetals'in DynaWidth kalıp genişliği ayarlama sistemi, DynaFlex hidrolik osilatörü ve Dynacs 3D ikincil soğutma teknolojisini içeren CC Optimizer Seviye 2 otomasyon platformuyla donatıldı. Ayrıca EcoStar Spiral rulolar kuru döküme imkân tanırken, doğrudan haddeleme için gerekli sıcaklık profilinin korunmasını sağlıyor. Böylece enerji tüketimi ve bakım kaynaklı işletme giderleri azalırken, yeniden ısıtma fırınlarına duyulan ihtiyaç ortadan kalkıyor.

Modernizasyon asgari kesintinin yapıldığı sıkı bir plan doğrultusunda tamamlandı. Temel ekipmanlar kurulum öncesinde monte edilerek test edilirken, mevcut tesisin belirli bileşenleri modernize edilen sisteme entegre edildi. Çalışmaların en yoğun döneminde sahada yaklaşık 1.000 personel görev aldı.

Etiketler: Yassı Ürünler Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi ThyssenKrupp 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

Benzer Haber ve Analizler

Thyssenkrupp AB’den silisli sac ithalatına yönelik koruma önlemlerinin güçlendirilmesini talep etti

03 Nis | Çelik Haberler

SMS Group thyssenkrupp Steel Europe’un sıcak haddehanesi için otomasyon çalışmalarını tamamladı

16 Ara | Çelik Haberler

SMS Group Thyssenkrupp’un soğuk haddehanesini yenileyecek

24 Tem | Çelik Haberler

Tenova thyssenkrupp Steel’in Duisburg tesisinde yenileme çalışmalarını tamamladı

27 Mar | Çelik Haberler

Thyssenkrupp, Stuttgart’ta iki yeni üretim hattı ve depo kuracak

23 Ağu | Çelik Haberler

Thyssenkrupp Dortmund tesisindeki yeni galvanizleme hattını devreye alarak galvanizli çelik portföyünü güçlendirdi

14 Eki | Çelik Haberler

Thyssenkrupp kalın levha tesisini finansal nedenlerden dolayı kapatacak

19 Mar | Çelik Haberler

ThyssenKrupp Avrupa’daki çelik tesislerinden 2000 işçi çıkarmayı planlıyor

11 Şub | Çelik Haberler

ThyssenKrupp yassı çelik taslak üretim birimini WISCO’ya satıyor

28 Eyl | Çelik Haberler

ThyssenKrupp Steel Americas tesisleri için teklif bekliyor

22 Ağu | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis