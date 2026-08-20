Primetals, thyssenkrupp Steel'in Duisburg tesisindeki slab döküm makinesinin modernizasyonunu tamamladı

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Alman çelik üreticisi thyssenkrupp Steel'in Duisburg tesisinde bulunan iki bantlı 4 No'lu sürekli slab döküm makinesinin modernizasyonunu tamamladığını ve şirketin yüksek kâr marjlı çelik üretim kabiliyetini artırdığını açıkladı.

Proje kapsamında daha önce bir arada faaliyet gösteren döküm ve haddeleme hattı, modernize edilmiş slab döküm makinesi ile sıcak sac haddehanesi olmak üzere iki ayrı tesise dönüştürüldü. Yeni yapılandırma çelikhane kapasitesinin daha verimli kullanılmasını ve işlem verimliliğinin artırılmasını sağlarken, slab lojistiği ile üretim süreci kontrolünde daha fazla esneklik sunuyor.

Primetals tarafından yapılan açıklamaya göre modernize edilen döküm makinesi, çok fazlı ve yüksek mukavemetli çeliklerin yanı sıra elektrikli araç uygulamalarında, motorlarda ve jeneratörlerde kullanılan silisli çelik kalitelerinin katı kalite gerekliliklerini karşılıyor. Yıllık 2,3 milyon mt üretim kapasitesine sahip tesis, 900-1.800 mm genişliğinde ve 257 mm kalınlığında slab üretebiliyor.

Döküm makinesi Primetals'in DynaWidth kalıp genişliği ayarlama sistemi, DynaFlex hidrolik osilatörü ve Dynacs 3D ikincil soğutma teknolojisini içeren CC Optimizer Seviye 2 otomasyon platformuyla donatıldı. Ayrıca EcoStar Spiral rulolar kuru döküme imkân tanırken, doğrudan haddeleme için gerekli sıcaklık profilinin korunmasını sağlıyor. Böylece enerji tüketimi ve bakım kaynaklı işletme giderleri azalırken, yeniden ısıtma fırınlarına duyulan ihtiyaç ortadan kalkıyor.

Modernizasyon asgari kesintinin yapıldığı sıkı bir plan doğrultusunda tamamlandı. Temel ekipmanlar kurulum öncesinde monte edilerek test edilirken, mevcut tesisin belirli bileşenleri modernize edilen sisteme entegre edildi. Çalışmaların en yoğun döneminde sahada yaklaşık 1.000 personel görev aldı.