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Thyssenkrupp Steel yeniden yapılandırma kapsamında en az 1,2 milyar € AVFÖK elde etmeyi hedefliyor

Çarşamba, 30 Eylül 2026 15:39:02 (GMT+3)   |   İstanbul

Alman çelik üreticisi thyssenkrupp Steel, Sermaye Piyasaları Günü'nde kârlılığını artırmayı ve yüksek katma değerli çelik segmentlerindeki konumunu güçlendirmeyi hedeflediğini bildirirken, aynı zamanda devam eden yeniden yapılandırma sürecine ilişkin güncel bilgileri paylaştı ve orta vadeli mali hedeflerini açıkladı.

Transform 30+ stratejisi kapsamında daha yüksek katma değerli ürünlere odaklanmayı ve üretim ağının verimliliğini artırmayı planladığını aktaran şirket, ürün portföyünün yaklaşık 2/3'sini yüksek katma değerli çelik kalitelerinin oluşturduğunu ifade etti.

Üretim ağına 1 milyar €'nun üzerinde yatırım yapıldı

Thyssenkrupp Steel son yıllarda üretim ağının modernizasyonuna 1 milyar €'nun üzerinde yatırım yaptığına dikkat çekti. Daha düşük emisyonlu çelik üretimine geçişi kapsamında Duisburg'daki doğrudan indirgeme tesisinin inşasına devam ettiğini aktardı.

Öte yandan son kullanıcı sektörlerden gelen talebin genel olarak istikrarlı seyrini koruduğunu, Avrupa'nın bu yılın Temmuz ayında uygulamaya başladığı yeni koruma önlemlerinin piyasaya ilave destek sağladığını belirtti. Avrupa yassı mamul pazarının %80'inden fazlasının artık yeni kota ile vergi düzenlemeleri kapsamında olduğunu ve bu durumun piyasada istikrarın artmasına ve fiyatlandırma ortamının iyileşmesine katkıda bulunduğunun altını çizdi.

Söz konusu önlemlerin 2024 yılında başlatılan maliyet verimliliği programıyla birlikte kârlılıkta önemli bir iyileşme sağlamasını beklediğini söyleyen thyssenkrupp Steel, orta vadede en az 1,2 milyar € düzenlenmiş AVFÖK elde etmeyi ve düzenlenmiş AVFÖK marjını en az %11'e çıkarmayı hedeflediğini vurguladı.

Son olarak şirket, yeniden yapılandırma önlemlerinin yanı sıra yasal düzenlemelerdeki iyileşmelerin ve Avrupa çelik piyasasındaki artan istikrarın desteğiyle orta vadede kârlılığının ve rekabet gücünün artmasını beklediğini ekledi.

Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi ThyssenKrupp 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör
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2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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