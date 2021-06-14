Savcılık Vale ve üç yöneticisini çevre suçu işlemekle suçladı

Pazartesi, 14 Haziran 2021 10:16:30 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın Minas Gerais eyaleti savcılığı, madenci ve demir cevheri üreticisi Vale ve üç yöneticisini çevre suçu işlemekle suçladı.

Eyalet savcılığı, Vale’nin, Minas Gerais eyaletine bağlı Nova Lima şehrinde yer alan Vargem Grande tesisinin yakınlarındaki peletleme tesisinin yarattığı kirliliğin insan sağlığına ve çevreye zarar verdiğini söyledi.

Savcılık, şirkete ait üretim tesisinin, 2011 ve 2015 yılları arasında, bölgedeki topluluklara zarar veren partiküller ve nitrik oksit salımı yaptığını, ayrıca, peletleme tesisinin salım seviyesinin kırsal bir bölgede gece vaktinde kabul görebilir sınırı aştığını ekledi.

Vale ve üç yöneticisinin, yetkililer tarafından belirlenen ihtiyati tedbirlere uymayarak ihmalkar davrandığı ve çevreye ciddi ve geri dönüşü olmayan zarar verildiği ifade edildi.