Saudi Steel Pipe Co. ve Aramco bir boru tedarik sözleşmesi daha imzaladı

Salı, 27 Eylül 2022 16:22:30 (GMT+3) | İstanbul

Suudi Arabistan merkezli boru üreticisi Saudi Steel Pipe Co. petrol ve doğal gaz borusu tedariki için Suudi petrol ve doğal gaz şirketi Aramco ile 149,8 milyon SAR (39,94 milyon $) değerinde bir sözleşme imzaladı.

Sözleşme kapsamında Saudi Steel Pipe Aramco’ya 15 ay boyunca petrol ve doğal gaz borusu tedarik edecek.

Söz konusu sözleşmenin finansal etkilerinin 2023 yılının ikinci ve üçüncü çeyreklerine yansıması bekleniyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirketler Temmuz ayında da 58 milyon SAR değerinde boru tedarik sözleşmesi imzalamıştı.