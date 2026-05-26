 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Arabian...

Arabian Pipes ve Aramco arasında yeni çelik boru tedarik sözleşmesi imzalandı

Salı, 26 Mayıs 2026 11:51:27 (GMT+3)   |   İstanbul

Suudi Arabistan merkezli boru üreticisi Arabian Pipes Company, çelik boru üretimi ve tedariki için Suudi Arabistanlı petrol şirketi Saudi Aramco ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Arabian Pipes’ın Saudi Exchange’e yaptığı bildirime göre sözleşmenin değeri yaklaşık 48 milyon SAR (12,83 milyon $) seviyesinde yer alırken, süresi sekiz ay olacak.

Şirket, sözleşmenin mali etkisinin 2026 yılının dördüncü çeyreği ile 2027 yılının ilk çeyreğinde görülmesinin beklendiğini belirtti.

Bahsi geçen sözleşme Arabian Pipes ile Aramco arasında bu yıl imzalanan ikinci sözleşme olurken, SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere taraflar Mart ayında 147 milyon SAR değerinde bir sözleşme imzalamıştı.


Etiketler: Boru Borular S.Arabistan Orta Doğu Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

BAZ Steel, Suudi Arabistan’da boru üretimini yerelleştirmek üzere SAAL ile mutabakat anlaşması imzaladı

06 Nis | Çelik Haberler

TenarisSaudiSteelPipes, Saudi Aramco’ya petrol ve doğal gaz borusu tedarik edecek

31 Mar | Çelik Haberler

Arabian Pipes ve Aramco çelik boru tedariki için bir sözleşme daha imzaladı

26 Mar | Çelik Haberler

Suudi Arabistanlı East Pipes boru üretim hattını tamamladı

16 Mar | Çelik Haberler

Buhur ve Jindal Suudi Arabistan’da çelik boru tesisi kurmak üzere iş birliği yapıyor

24 Şub | Çelik Haberler

Suudi East Pipes, AliShar Contracting Company’e boru kaplama hizmeti sağlayacak

23 Oca | Çelik Haberler

East Pipes Dammam’da yeni boru kaplama hattı kuruyor

20 Oca | Çelik Haberler

East Pipes Suudi Arabistan'da 130 milyon $’lık sözleşme imzaladı

08 Ara | Çelik Haberler

Suudi Arabistanlı G5PS spiral boru üretimini 1 milyon mt’un üzerine çıkaracak

27 Eki | Çelik Haberler

Suudi East Pipes, Welspun’a çelik boru siparişi verdi

01 Eki | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

ERW Boyuna Kaynaklı Galvaniz Düz Boru
Dış Çap:  21,3 mm
Et Kalınlığı:  2,6 mm
DEMPAS DEMIR MAM.PAZ.AS
Teklifi Gör
ERW Boyuna Kaynaklı Galvaniz Düz Boru
Dış Çap:  26,9 mm
Et Kalınlığı:  2,6 mm
DEMPAS DEMIR MAM.PAZ.AS
Teklifi Gör
ERW Boyuna Kaynaklı Galvaniz Düz Boru
Dış Çap:  33,7 mm
Et Kalınlığı:  3,2 mm
DEMPAS DEMIR MAM.PAZ.AS
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis