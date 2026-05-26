Arabian Pipes ve Aramco arasında yeni çelik boru tedarik sözleşmesi imzalandı

Suudi Arabistan merkezli boru üreticisi Arabian Pipes Company, çelik boru üretimi ve tedariki için Suudi Arabistanlı petrol şirketi Saudi Aramco ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Arabian Pipes’ın Saudi Exchange’e yaptığı bildirime göre sözleşmenin değeri yaklaşık 48 milyon SAR (12,83 milyon $) seviyesinde yer alırken, süresi sekiz ay olacak.

Şirket, sözleşmenin mali etkisinin 2026 yılının dördüncü çeyreği ile 2027 yılının ilk çeyreğinde görülmesinin beklendiğini belirtti.

Bahsi geçen sözleşme Arabian Pipes ile Aramco arasında bu yıl imzalanan ikinci sözleşme olurken, SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere taraflar Mart ayında 147 milyon SAR değerinde bir sözleşme imzalamıştı.