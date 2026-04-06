BAZ Steel, Suudi Arabistan’da boru üretimini yerelleştirmek üzere SAAL ile mutabakat anlaşması imzaladı

Suudi Arabistan merkezli çelik üreticisi BAZ Steel, Çin merkezli Baotou City Joyun Co.’nun iştiraki olan yerel boru imalatçısı SAAL Industrial Technology Co. ile Suudi Arabistan’da çelik boru üretiminin yerelleştirilmesini desteklemek amacıyla bir mutabakat anlaşması imzaladı.

BAZ Steel, söz konusu anlaşmanın uluslararası iş birliklerini güçlendirmeyi ve Suudi Arabistan’ın sanayi sektörünü geliştirmeyi hedefleyen Vision 2030 stratejisiyle uyumlu olduğunu belirtti.

Ortaklığın rolleri ve kapsamı

Anlaşma kapsamında BAZ Steel, yerel sanayi ortağı ve üretici olarak faaliyet gösterecek olup iç pazardaki deneyimini ve üretim kabiliyetlerini projeye aktaracak. Teknoloji sağlayıcı konumundaki SAAL Industrial Technology ise özellikle dikişsiz ve spiral boru üretimine yönelik çelik boru üretim teknolojilerindeki uzmanlığını sunacak. Ortaklık, daha önce yerel talebi karşılamak için ithal edilen su ve gaz gibi kritik sektörlerde kullanılan boruların üretiminin yerelleştirilmesini hedefliyor.

Entegre sanayi ekosistemi geliştirilecek

BAZ Steel tarafından yapılan açıklamaya göre iş birliği kapsamında Suudi Arabistan’da küresel teknolojik uzmanlık ile yerel sanayi kabiliyetlerini bir araya getiren entegre bir sanayi ekosistemi oluşturulacak.

Şirket bu girişimin yerel üretim verimliliğini artırmasının, yerel portföy gelişimini desteklemesinin ve ithal çelik boru ürünlerine olan bağımlılığı azaltmasının beklendiğini vurguladı.