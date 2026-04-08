Group Five Pipe Saudi Company ve Esnad Al Turuq HSAW boru tedarik sözleşmesi imzaladı

Suudi Arabistan merkezli boru üreticisi Group Five Pipe Saudi Company (G5PS), çelik boru tedariki için yerel şirket Esnad Al Turuq Contracting Company ile yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

Yaklaşık 176 milyon SAR (46,90 milyon $) değerindeki sözleşmenin şartlarına göre G5PS, Esnad Al Turuq’a bu yılın Mayıs sonuna kadar karbon çelikten spiral kaynaklı (HSAW) hat borusu tedariki gerçekleştirecek.

Söz konusu sözleşmenin finansal etkilerinin bu yılın ikinci ve üçüncü çeyreklerinden itibaren görülmesi bekleniyor.