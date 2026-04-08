Group Five Pipe Saudi Company ve Esnad Al Turuq HSAW boru tedarik sözleşmesi imzaladı

Çarşamba, 08 Nisan 2026 14:50:08 (GMT+3)   |   İstanbul

Suudi Arabistan merkezli boru üreticisi Group Five Pipe Saudi Company (G5PS), çelik boru tedariki için yerel şirket Esnad Al Turuq Contracting Company ile yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

Yaklaşık 176 milyon SAR (46,90 milyon $) değerindeki sözleşmenin şartlarına göre G5PS, Esnad Al Turuq’a bu yılın Mayıs sonuna kadar karbon çelikten spiral kaynaklı (HSAW) hat borusu tedariki gerçekleştirecek. 

Söz konusu sözleşmenin finansal etkilerinin bu yılın ikinci ve üçüncü çeyreklerinden itibaren görülmesi bekleniyor.


Etiketler: Boru Borular S.Arabistan Orta Doğu 

Benzer Haber ve Analizler

BAZ Steel, Suudi Arabistan’da boru üretimini yerelleştirmek üzere SAAL ile mutabakat anlaşması imzaladı

06 Nis | Çelik Haberler

TenarisSaudiSteelPipes, Saudi Aramco’ya petrol ve doğal gaz borusu tedarik edecek

31 Mar | Çelik Haberler

Arabian Pipes ve Aramco çelik boru tedariki için bir sözleşme daha imzaladı

26 Mar | Çelik Haberler

Suudi Arabistanlı East Pipes boru üretim hattını tamamladı

16 Mar | Çelik Haberler

Buhur ve Jindal Suudi Arabistan’da çelik boru tesisi kurmak üzere iş birliği yapıyor

24 Şub | Çelik Haberler

Saudi Steel Pipe 80 milyon $ tutarında açık deniz hat borusu sözleşmesi imzaladı

30 Oca | Çelik Haberler

Suudi East Pipes, AliShar Contracting Company’e boru kaplama hizmeti sağlayacak

23 Oca | Çelik Haberler

East Pipes Dammam’da yeni boru kaplama hattı kuruyor

20 Oca | Çelik Haberler

Arabian Pipes Riyad’da OCTG boru bağlantı elemanı tesisi kuruyor

26 Ara | Çelik Haberler

East Pipes Suudi Arabistan'da 130 milyon $’lık sözleşme imzaladı

08 Ara | Çelik Haberler

