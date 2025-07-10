Sarıtaş Paslanmaz Çelik yeşil çelik üretimini artırmak için güneş enerjisi yatırımını genişletiyor

Yeşil üretim hedeflerini güçlendirmek için kararlı bir adım atan paslanmaz çelik üreticisi Sarıtaş Paslanmaz Çelik Gebze Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesisinde güneş enerjisi santrali yatırımının ikinci aşamasını devreye almayı planladığını açıkladı.

Yenilenebilir enerji kullanımında artış

Şirketin enerji ihtiyacının %25'ini karşılayan ilk aşamanın 2024 yılında başarıyla devreye alınmasının ardından, Sarıtaş 2025 yılında güneş enerjisi tesisi yatırımının ikinci aşamasını başlatmaya hazırlanıyor. Bu genişleme, yenilenebilir enerji kullanımını %55'e çıkararak şirketin sürdürülebilirlik profilini önemli ölçüde güçlendirecek.

Güneş enerjisi santrali profili

Planlanan kurulu kapasite 3,18 MWp Beklenen yıllık enerji üretimi 3.786.000 kWh Karbon emisyonu düşüşü Yıllık 1.950 mt Çevresel etki eşdeğeri Yılda 172.992 ağaç

Sarıtaş Genel Müdürü Selçuk Sarıtaş yatırım hakkında, “Gebze OSB’deki tesislerimizde, enerji verimliliğini ön planda tutan yüksek performanslı üretim ekipmanları ve ileri seviye proses otomasyon sistemlerini aktif olarak kullanıyoruz. GES yatırımımız ise yeşil çelik üretim kapasitemizi güçlendiren sorumlu üretim anlayışımızın somut bir göstergesidir. Karbon salımını düşüren bu hamleyle sadece bugünü değil, yarını da planlıyoruz,” ifadelerini paylaştı.