Tosyalı Osmaniye güneş enerjisi santralinin ilk fazında elektrik üretimine başladı

Çelik üreticisi Tosyalı, yenilenebilir enerji yatırımları stratejisi kapsamında Osmaniye güneş enerjisi santrali projesinin 25 MW'lık ilk fazında elektrik üretimine başladığını duyurdu.

Şirket, 1.450 hektarlık alanda hayata geçirilen güneş enerjisi santrali tamamlandığında toplam kurulu gücünün 120,56 MW seviyesine ulaşacağını belirtti. İlk faz kapsamında 32 hektarlık alandaki kurulum çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Tosyalı, projenin tamamının Ağustos sonuna kadar devreye alınmasının planlandığını kaydetti. Ayrıca projenin Inogen iş birliğiyle ve GE Vernova ekipmanları kullanılarak yürütüldüğünü bildirdi.

Tesiste yüksek kapasiteli yerel güneş panelleri kullanılıyor

Öte yandan şirket, güneş enerjisi santralinde Tosyalı Enerji tarafından üretilen güneş panellerinin kullanıldığını ve bu panellerin Türkiye'deki güneş panelleri arasında en yüksek güç kapasitesine sahip olduğunu vurguladı. Söz konusu panellerin, tek eksenli güneş takip sistemleriyle birlikte kullanılarak sabit sistemlere kıyasla uygun koşullarda elektrik üretiminin yaklaşık %20-40 artırılmasını sağladığına dikkat çekti.

Tosyalı, projenin daha sürdürülebilir ve düşük emisyonlu çelik üretimini destekleme hedefi doğrultusunda yerel üretim gücünü yenilenebilir enerji yatırımlarıyla bir araya getirdiğini belirtti.