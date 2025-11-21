OYAK CEO’sundan Brüksel Zirvesi’nde temiz teknoloji yatırımları ve AB-Türkiye sanayi iş birliği vurgusu

17 Kasım tarihinde Brüksel’de düzenlenen AB-Türkiye İş Zirvesi’nde konuşan OYAK Grubu CEO’su Murat Yalçıntaş, şirketin temiz teknoloji ve döngüsel üretim alanındaki yatırımlarını hızlandırdığını belirterek OYAK’ın Avrupa’nın sürdürülebilir endüstriyel değer zincirlerine katkı sağlayan önemli bir aktör haline geldiğini söyledi. Zirve, AB ve Türkiye arasındaki ekonomik iş birliğini derinleştirmeye yönelik üst düzey temaslara ev sahipliği yaptı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve European Business Summit tarafından organize edilen etkinlikte Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Türkiye’nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Konseyi Genişleme Komiseri Marta Kos, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ve European Business Summit Genel Direktörü Arnaud Thysen yer aldı.

OYAK’ın temiz teknoloji ve döngüsel üretim stratejisi

Yalçıntaş konuşmasında OYAK’ın temiz teknolojilere, enerji verimliliğinin artırılmasına ve döngüsel üretim modellerine güçlü yatırımlar yaptığını söyledi. Bu yatırımların hem Türkiye’nin sanayi dönüşümünü hem de Avrupa’nın sürdürülebilir tedarik zinciri hedeflerini desteklediğini belirtti.

Yalçıntaş, OYAK’ın Avrupa’daki iştiraklerinin stratejik rolüne dikkat çekti. Almatis, Miilux OY, Omsan, Akdeniz Chemson ve Amsterdam Scrap Terminal gibi grup şirketlerini OYAK’ın, Avrupa’nın sanayi altyapısına nasıl entegre olduğunun örnekleri olarak gösterdi. Bu şirketlerin, çelik üretimi, kimya, lojistik ve ileri malzemeler gibi sektörleri destekleyerek hem Avrupa’nın endüstriyel kapasitesini güçlendirdiğini hem de sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sağladığını kaydetti.

Son olarak Yalçıntaş, hiçbir ekonominin tek başına başarılı olamayacağını belirterek Türkiye ile Avrupa Birliği’nin ortak zorlukları ortak fırsatlara dönüştürmek için önemli bir konumda bulunduğunu ifade etti.