BBVA’dan Tosyalı’nın güneş enerjisi yatırımına 187 milyon €’luk finansman

İspanyol bankacılık grubu BBVA, çelik üreticisi Tosyalı’nın Türkiye’deki güneş enerjisi yatırımının ilk aşamasını desteklemek amacıyla şirkete 187 milyon € finansman sağladığını duyurdu.

İspanya’nın ihracat kredi kuruluşu Cesce tarafından desteklenen ve İhracat Finansmanı Alıcı Kredisi kapsamında yapılandırılan finansmanın, GE Vernova ve Inogen tarafından hayata geçirilecek Osmaniye ve Niğde güneş enerjisi projelerinin geliştirilmesini destekleyeceği ifade edildi. Projelerin, 261 MW kurulu güç sağlayarak şirketin devam eden enerji dönüşümüne katkıda bulunacağı aktarıldı.

Tosyalı 1,4 GW’lık yenilenebilir enerji hedefine ilerliyor

Söz konusu yatırımın, Tosyalı’nın öz tüketimine yönelik 1,4 GW’lık yenilenebilir enerji üretim kapasitesine ulaşmayı hedefleyen programının ilk aşamasını oluşturduğu dile getirildi. Ham çelik üretim kapasitesi yıllık 15 milyon mt seviyesinde yer alan şirketin, sürdürülebilirliği faaliyetlerine entegre eden dünyanın önde gelen çelik üreticilerinden biri konumunda bulunduğu vurgulandı.

Yeni güneş enerjisi projelerinin, Tosyalı’nın tesislerinde halihazırda kurulu bulunan 235 MW’lık çatı üstü güneş enerjisi kapasitesinin üzerine inşa edileceğine ve dünyanın en büyük sanayi tipi öz tüketim yenilenebilir enerji projelerinden birinin geliştirilmesine katkı sağlayacağına dikkat çekildi.

Enerji bağımsızlığını güçlendirmeyi hedefliyor

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, enerji dönüşümünün sanayide rekabet gücünü belirleyen en önemli unsurlardan biri haline geldiğini belirterek şirketin üretim ve enerji süreçlerini uzun vadeli bir bakış açısıyla dönüştürerek sürdürülebilirliği faaliyetlerinin merkezine yerleştirdiğini ifade etti.

Tosyalı, toplamda 1,4 GW kapasiteye ulaşacak güneş enerjisi yatırımlarının yalnızca şirketin yenilenebilir enerji ihtiyacını karşılamayı değil, aynı zamanda enerji bağımsızlığını güçlendirmeyi ve yeşil çelik üretimindeki küresel hedeflerini desteklemeyi amaçladığını belirtti.