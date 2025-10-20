Ege İhracatçı Birlikleri Almanya’da yatırım fırsatları kovalıyor

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), üyelerinin Almanya’daki yatırım ve şirketleşme süreçleri hakkında bilgi edinmelerine katkı sağlamak amacıyla Schleswig-Holstein Yatırım ve Kalkınma Ajansı (WTSH) iş birliğiyle 15 Ekim tarihinde İzmir’de “Kuzey Almanya – Avrupa’ya Açılan Kapınız” başlıklı bir bilgilendirme etkinliği düzenledi. Etkinlikte Almanya’nın yatırım ekosistemi, şirket kuruluş süreçleri, teşvik mekanizmaları ve hukuki çerçevesine ilişkin sunumlar gerçekleştirildi.

Avrupa'nın yeşil dönüşümünde Türk ihracatçılara yeni fırsatlar

Ege Demir ve Demir dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, Almanya’nın Türkiye için sadece bir ticaret partneri değil aynı zamanda Avrupa’nın üretim ve enerji dönüşüm merkezi olduğunu belirtti. Ertan, “Rüzgâr enerjisinde Avrupa liderleri arasında yer alan bu bölge; yeşil hidrojen üretimi, enerji depolama teknolojileri ve karbon nötr sanayi altyapısı alanlarında önemli yatırımlara ev sahipliği yapıyor. Etkinliğimiz, yalnızca Almanya’da şirket kurmak isteyen ihracatçılarımız için değil aynı zamanda yenilenebilir enerjiye dayalı yeni sanayi yatırımları düşünen firmalarımız için de değerli bir rehber niteliğindeydi. Biz demir ve demir dışı metaller sektörü olarak, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın ve karbon düzenlemelerinin en fazla etkilediği sektörlerden biriyiz,” ifadelerini kullandı.

Ortak projeler yeşil sanayi dönüşümünü hızlandıracak

Ertan, Schleswig-Holstein gibi yenilenebilir enerji altyapısını tamamlamış bölgelerle kurulacak iş birliklerinin Türk sanayicisinin karbon ayak izini azaltacağını ve Avrupa’nın yeşil tedarik zincirlerine entegrasyonunu güçlendireceğini ifade etti. Bu etkinliğin yalnızca bir bilgilendirme toplantısı değil, Almanya’daki sanayi kümeleriyle uzun vadeli ortaklıkların ilk adımı olduğunu vurguladı. Ayrıca, sektör bazlı ve stratejik önceliklere dayalı bir iş birliği zemini kurulması gerektiğini belirten Ertan, yeşil enerji, lojistik ve sanayi dönüşümüne odaklanan projelerin her iki ülke için de ortak kazanç sağlayacağını ifade etti.

Türk sanayicisi Avrupa’da kalıcı üretim üsleri kurabilir

Ege İhracatçı Birliklerinin bu süreçte aktif bir kolaylaştırıcı rol üstleneceğini vurgulayan Ertan, “Türk ihracatçısının Avrupa pazarında kalıcı olabilmesi için üretimini yeşil enerjiyle desteklemesi kaçınılmaz. Bugün paylaşılan bilgiler, ihracatçılarımızın sadece ürün değil, yatırım ve bilgi ihracatı yapmasının önünü açacaktır,” dedi. Bu temasların Türk sanayicisinin Avrupa’da kalıcı üretim üsleri kurmasının temelini oluşturacağını ifade etti.