 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Sarıtaş...

Sarıtaş Çelik Yalova’da yeni paslanmaz çelik tesisinin inşasına başladı

Cuma, 23 Mayıs 2025 10:48:55 (GMT+3)   |   İstanbul

Paslanmaz çelik üreticisi Sarıtaş Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde entegre bir üretim tesisi inşasına başladığını açıkladı. Söz konusu projeyle şirketin üretim kapasitesinin genişletilmesinin yanı sıra hem iç hem de ihracat pazarlarındaki konumunun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Dört aşamadan oluşacak yatırımın ilk iki aşamasında yıllık 400.000 mt üretim kapasitesine sahip soğuk haddeleme tesisleri inşa edilecek. Soğuk haddeleme tesislerinin 2027 yılına kadar devreye alınması ve 500 kişilik istihdam yaratması bekleniyor.

Üçüncü aşamada kurulacak sıcak haddeleme hattının 2028 yılında devreye alınması ve toplam iş gücünün yaklaşık 700’e çıkarılması planlanıyor. 2030 yılına kadar tamamlanması planlanan son aşamada ise bir çelikhane kurulacak. 

Yalova tesisi tam olarak faaliyete geçtiğinde tüm üretim aşamalarını tek çatı altında birleştirecek. Tesisin yıllık toplam kurulu kapasitesi 800.000 mt seviyesinde yer alacak ve 1.200 kişiye doğrudan istihdam sağlanacak.

Sarıtaş Çelik’in şu anda Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde yıllık işleme kapasitesi 750.000 mt’u aşıyor.


Etiketler: Paslanmaz Yassı Ürünler Paslanmaz Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Yatırım 

Benzer Haber ve Analizler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 21. Hafta, 2025

22 May | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 20. Hafta, 2025

15 May | Yassı Ürünler ve Slab

PASİD: Paslanmaz çelik sektöründe belirsizlik sürüyor, antidamping soruşturmasının sonuçları netlik getirecek

15 May | Çelik Haberler

Çin’de yerel paslanmaz çelik fiyatları hafifçe arttı

14 May | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 19. Hafta, 2025

08 May | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 18. Hafta, 2025

02 May | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 17. Hafta, 2025

24 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 16. Hafta, 2025

17 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 15. Hafta, 2025

10 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 14. Hafta, 2025

04 Nis | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis