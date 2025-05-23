Sarıtaş Çelik Yalova’da yeni paslanmaz çelik tesisinin inşasına başladı

Paslanmaz çelik üreticisi Sarıtaş Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde entegre bir üretim tesisi inşasına başladığını açıkladı. Söz konusu projeyle şirketin üretim kapasitesinin genişletilmesinin yanı sıra hem iç hem de ihracat pazarlarındaki konumunun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Dört aşamadan oluşacak yatırımın ilk iki aşamasında yıllık 400.000 mt üretim kapasitesine sahip soğuk haddeleme tesisleri inşa edilecek. Soğuk haddeleme tesislerinin 2027 yılına kadar devreye alınması ve 500 kişilik istihdam yaratması bekleniyor.

Üçüncü aşamada kurulacak sıcak haddeleme hattının 2028 yılında devreye alınması ve toplam iş gücünün yaklaşık 700’e çıkarılması planlanıyor. 2030 yılına kadar tamamlanması planlanan son aşamada ise bir çelikhane kurulacak.

Yalova tesisi tam olarak faaliyete geçtiğinde tüm üretim aşamalarını tek çatı altında birleştirecek. Tesisin yıllık toplam kurulu kapasitesi 800.000 mt seviyesinde yer alacak ve 1.200 kişiye doğrudan istihdam sağlanacak.

Sarıtaş Çelik’in şu anda Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde yıllık işleme kapasitesi 750.000 mt’u aşıyor.