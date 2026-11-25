Çin gümrük yetkilileri tarafından açıklanan verilere göre, bu yılın Ocak-Ekim döneminde Çin'in paslanmaz çelik ithalatı yıllık %0,57 artışla 1,27 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, ihracatı yıllık %9,44 düşüşle 3,75 milyon mt oldu.

Yalnızca Ekim ayında Çin'in paslanmaz çelik ithalatı ve ihracatı aylık bazda sırasıyla %2,57 ve %11,35 artışla 129.100 mt ve 398.800 mt seviyelerinde kaydedildi. Yıllık bazda ise ithalat %3,96 artarken, ihracat %12,28 geriledi.

Yılın ilk on ayında Çin'in net paslanmaz çelik ihracatı yıllık %13,83 düşüşle 2,48 milyon mt seviyesinde gerçekleşti

Ekim ayında ise Çin'in net paslanmaz çelik ihracatı aylık %15,27 artış ve yıllık %17,96 düşüşle 269.700 mt oldu.

Bu yıl Ekim ayında Çin'in paslanmaz çelik hurdası ithalatı aylık %18,27 düşüş ve yıllık %70,51 artışla 12.800 mt seviyesinde kaydedildi. Ocak-Ekim döneminde ise ülkenin paslanmaz çelik hurdası ithalatı yıllık %72,15 artışla toplam 159.500 mt seviyesine ulaştı.