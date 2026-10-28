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Japonya, Çin ve Tayvan'dan ithal soğuk haddelenmiş paslanmaz çeliğe nihai antidamping vergisi getirdi

Çarşamba, 28 Ekim 2026 10:16:30 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Maliye Bakanlığı, Bakanlar Kurulunun Çin ve Tayvan'dan ithal nikel içeren soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik rulo, sac ve şerit ithalatına nihai antidamping vergileri uygulanmasını onayladığını açıkladı.

Bakanlığa göre nihai vergiler 31 Ekim 2026 tarihinde yürürlüğe girecek ve 30 Ekim 2031 tarihine kadar beş yıl boyunca yürürlükte kalacak.

Nihai antidamping vergisi oranları Çin için %27,7-42,1, Tayvan için ise %3,6-20,1 arasında değişirken, 9 Temmuz 2026 tarihinde uygulamaya konulan geçici vergi oranlarında kaldı.

Önlemler, ağırlık bakımından en az %10,5 krom ve %0,6'dan fazla nikel içeren soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik ürünlerini kapsıyor.

Japon çelik birlikleri nihai kararı destekliyor

Japonya Demir Çelik Federasyonu, Japonya Özel Çelik Birliği ve Japonya Paslanmaz Çelik Birliği, soruşturmanın Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun olarak adil ve bağımsız bir şekilde yürütüldüğünü belirterek hükümetin kararını memnuniyetle karşıladı.

Birlikler ayrıca, haksız ithalat uygulamalarını izlemeye devam edeceklerini ve gerektiğinde ilave ticaret savunma önlemleri konusunda hükümetle görüşeceklerini, bunun yanı sıra yurt içindeki kullanıcıların söz konusu çelik ürünlerini zamanında tedarik edebilmelerini sağlamak için çalışacaklarını ifade etti.

Etiketler: Soğuk Rulo Sac Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Yassı Ürünler Japonya Doğu Asya ve Pasifik Kota ve Vergiler 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC

Kalınlık 0,4 - 2,5 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör

Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC

Kalınlık 0,5 - 2 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Rulo  R
  6112-DC01
Tedarikçi KATIRCIOGLU DEMIR CELIK SAC SAN TIC LTD STI
Teklifi Gör

Paslanmaz Kare Profil (Soğuk Çekilmiş)

Kalınlık 1 - 6 mm
Kenar Uzunluğu1 10 - 175 mm
Kenar Uzunluğu2 10 - 175 mm
 
Tedarikçi MULTI METAL TICARET VE SANAYI LTD STI.
Teklifi Gör

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