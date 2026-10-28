Japonya, Çin ve Tayvan'dan ithal soğuk haddelenmiş paslanmaz çeliğe nihai antidamping vergisi getirdi

Japonya Maliye Bakanlığı, Bakanlar Kurulunun Çin ve Tayvan'dan ithal nikel içeren soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik rulo, sac ve şerit ithalatına nihai antidamping vergileri uygulanmasını onayladığını açıkladı.

Bakanlığa göre nihai vergiler 31 Ekim 2026 tarihinde yürürlüğe girecek ve 30 Ekim 2031 tarihine kadar beş yıl boyunca yürürlükte kalacak.

Nihai antidamping vergisi oranları Çin için %27,7-42,1, Tayvan için ise %3,6-20,1 arasında değişirken, 9 Temmuz 2026 tarihinde uygulamaya konulan geçici vergi oranlarında kaldı.

Önlemler, ağırlık bakımından en az %10,5 krom ve %0,6'dan fazla nikel içeren soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik ürünlerini kapsıyor.

Japon çelik birlikleri nihai kararı destekliyor

Japonya Demir Çelik Federasyonu, Japonya Özel Çelik Birliği ve Japonya Paslanmaz Çelik Birliği, soruşturmanın Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun olarak adil ve bağımsız bir şekilde yürütüldüğünü belirterek hükümetin kararını memnuniyetle karşıladı.

Birlikler ayrıca, haksız ithalat uygulamalarını izlemeye devam edeceklerini ve gerektiğinde ilave ticaret savunma önlemleri konusunda hükümetle görüşeceklerini, bunun yanı sıra yurt içindeki kullanıcıların söz konusu çelik ürünlerini zamanında tedarik edebilmelerini sağlamak için çalışacaklarını ifade etti.