Sanjeev Gupta: Çelik sektörünün karbonsuz bir gelecek için teşviklere ihtiyacı var

Perşembe, 10 Aralık 2020 12:34:25 (GMT+3) | İstanbul

GFG Alliance’ın bağlı kuruluşu İngiltere merkezli Liberty Steel Group’un İcra Kurulu Başkanı Sanjeev Gupta, İklim Değişikliği Komitesi’nin Altıncı Karbon Bütçesi hakkında yorum yaptı.

“Çelik sektörünü ele almazsak karbon hedeflerimizi gerçekleştiremeyiz. İklim Değişikliği Komitesi, İngiltere çelik üretiminin 2035 yılına kadar sıfıra yakın karbon salımı hedefine ulaşması için hükümeti göreve çağırmakta haklı,” dedi.

Liberty Steel’in Greensteel stratejisi, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji ve hidrojen gibi çığır açan teknolojilerin daha fazla kullanarak şirketi 2030 yılına kadar karbonsuz üretim yapan bir çelik üreticisi haline getirmeyi hedefliyor.

Sanjeev Gupta, İngiltere bir bütün olarak komitenin amacına ulaşmak istiyorsa, çelik ve enerji yoğunluğu olan sektörler için karbonsuz üretime hızlı geçmek amacıyla koordineli bir politika çerçevesine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Gupta, karbonsuz çelik üretimi için hızlı hareket eden şirketlerin, küresel bir karbon fiyatı oluşturulana kadar sektörün rekabet gücünü korumak için uygun bir karbon salımı politikası ile teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

İcra Kurulu Başkanı ayrıca, hükümetin büyük inşaat projelerinin tedarikinde greensteel'e verdiği desteğin, sanayi bölgelerindeki yeni teknolojilere öncülük ederek ekonomilerini yeniden canlandırmaya yardımcı olabileceğini de sözlerine ekledi.