Liberty Steel İngiltere çelik sektörünü canlandırmak için hükümetin harekete geçmesini istiyor

İngiltere merkezli çelik üreticisi Liberty Steel, İngiltere’nin çelik üretimindeki uzun vadeli düşüşü tersine çevirmek ve sektörü sürdürülebilir bir yükselişe geçirmek için hükümetin stratejik talep teşvik önlemleri, maliyet rekabeti ve ortak yatırımlara yönelik aksiyon almasını talep etti.

Hükümetin yerel çeliğe yönelik talebi teşvik ederek ülkedeki çelik üretimini artırmak için yeni önlemler alması gerektiğini vurgulayan şirket, elektrik tedarikçilerine yönelik Yenilenebilir Yükümlülük planının, yerel üreticilerin hurda talebini teşvik etmek ve ülkenin çelik sektörü ile bağlı stratejik sektörler için daha dayanıklı, daha düşük karbonlu değer zincirleri yaratmak üzere bir Çelik Yükümlülüğü planı şeklinde çelik sektörüne uyarlanabileceğini düşünüyor.

Liberty Steel’in Baş Dönüşüm Sorumlusu Jeffrey Kabel, “Günümüzde küresel ekonomik ve politik bağlam, İngiltere politikasının sürdürülebilir bir yerel çelik talebi yaratmaya yönelmesi gerektiğini gösteriyor. Rakip ülkeler kendi çelik üreticilerini desteklerken, İngiltere küresel çelik piyasasındaki dengesizliklere karşı savunmasız kaldığından ülkenin kritik sektörlerine yönelik yeni bir yaklaşıma ihtiyacı var. Talebe ilişkin politika önlemleri ve ülkedeki çelik üretimine yönelik stratejik ortak yatırımlar, İngiltere’de daha fazla değer sağlayabilir,” şeklinde konuştu.