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Sandvik’in satış geliri üçüncü çeyrekte %23,2 arttı

Çarşamba, 20 Ekim 2021 10:29:47 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İsveçli çelik üretim grubu Sandvik bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Mali sonuçlara göre, bu yılın üçüncü çeyreğinde Sandvik, 2020 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 3,18 milyar SEK net kâra kıyasla 3,92 milyar SEK (454,91 milyon $) net kâr açıkladı. Söz konusu çeyrekte şirketin sipariş alımı ise önceki yılın üçüncü çeyreğine kıyasla %32 artarak 26,29 milyar SEK (3,05 milyar $) olurken, şirketin satış geliri ise yıllık %23,2 artışla 24,83 milyar SEK (2,88 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Açıklamaya göre, şirketin sipariş alımındaki artış güçlü talepten kaynaklandı.


Etiketler: mali sonuçlar  İsveç  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


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