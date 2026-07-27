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Sandvik güçlü madencilik talebi sayesinde 2026 yılının ikinci çeyreğinde rekor gelir kaydetti

Pazartesi, 27 Temmuz 2026 12:33:39 (GMT+3)   |   İstanbul

İsveç merkezli mühendislik grubu Sandvik, güçlü madencilik faaliyetleri, artan satış tonajları ve fiyatlardaki iyileşmenin desteğiyle 2026 yılının ikinci çeyreğinde güçlü bir büyüme kaydettiğini açıkladı.

Şirketin hasılatı yıllık %17 artışla 37,80 milyar SEK (3,92 milyar $), gelirleri ise %24 artışla 36,75 milyar SEK (3,81 milyar $) seviyesinde yer aldı. Düzeltilmiş AVFÖK değeri %48 artışla 8,31 milyar SEK'e (862 milyon $) çıkarken, AVFÖK marjı %19'dan %22,6'ya yükseldi. Sandvik'in net kârı da %63 artarak 5,24 milyar SEK (543 milyon $) seviyesine ulaştı.

Sandvik'in madencilik birimi söz konusu çeyrekte organik sipariş ve gelir bakımından rekor seviyelere ulaşırken, birimin siparişleri %12 artışla 20,05 milyar SEK (2,08 milyar $), gelirleri ise %20 artışla 18,53 milyar SEK (1,92 milyar $) oldu. Düzeltilmiş AVFÖK değeri %21 artarak 3,79 milyar SEK'e (393 milyon $) çıkarken, FAVÖK marjı hafif artışla %20,5 seviyesinde yer aldı. Parça, hizmet ve dijital madencilik teknolojilerinin desteğiyle satış sonrası siparişleri organik olarak %17, ekipman siparişleri ise %2 arttı.

Güçlü emtia fiyatları çeyrek boyunca özellikle mevcut tesislerin genişletilmesine ve geliştirilmesine yönelik projelerde madencilik yatırımlarını desteklemeye devam ederken, yüksek üretim oranları ve eskiyen ekipman filoları yedek parça ve bakım hizmetlerine yönelik talebin güçlü kalmasını sağladı. Sandvik toplam 2,1 milyar SEK (218 milyon $) değerinde beş büyük madencilik siparişi alırken, söz konusu siparişler hariç tutulduğunda organik siparişleri %13 arttı. Şirket ayrıca 3D algılama navigasyon sistemiyle donatılan yeni AutoMine Aura platformunun zorlu bir yeraltı madenciliği ortamında gerçekleştirilen testler sırasında taşınan malzeme miktarını %15 artırdığını belirtti.

Sandvik ayrıca AutoMine Aura yeraltı madenciliği otomasyon platformunu, DD423iE bataryalı elektrikli delici makinesini ve ilk elektrikli yüzey üstten darbeli delici makinesini piyasaya sürerek otomasyon ve elektrifikasyon portföyünü genişlettiğini ifade etti.

BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: İsveç Avrupa Birliği Mali Sonuçlar 

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