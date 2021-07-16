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Sandvik’in satış geliri ikinci çeyrekte %15,9 arttı

Cuma, 16 Temmuz 2021 14:28:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İsveçli çelik üretim grubu Sandvik bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. 

Mali sonuçlara göre, bu yılın ikinci çeyreğinde Sandvik, 2020 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 1,09 milyar SEK net kâra kıyasla 3,51 milyar SEK (405,01 milyon $) net kâr açıkladı. Aynı çeyrekte Sandvik’in faaliyet kârı yıllık %215,2 artışla 4,75 milyar SEK (548,08 milyon $) seviyesinde yer aldı. İkinci çeyrekte şirketin sipariş alımı ise önceki yılın ikinci çeyreğine kıyasla %36,3 artarak 25,86 milyar SEK (2,98 milyar $) olurken, şirketin satış geliri ise yıllık %15,9 artışla 23,46 milyar SEK (2,70 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Açıklamaya göre, şirket ikinci çeyrekte hem sipariş alımı hem de gelirlerde güçlü yıllık artışlar kaydetti. Talep, ilk çeyreğe kıyasla aynı seviyede kalarak güçlü seyretti. Sandvik, şirket üzerindeki etkilerini azaltmak için Corona virüsü salgınıyla ilgili riskleri takip etmeye devam ediyor.


Etiketler: mali sonuçlar  Avrupa Birliği  İsveç  |  benzer haberler »


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