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Sandvik’in satış geliri birinci çeyrekte %8 düştü

Çarşamba, 21 Nisan 2021 12:29:47 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İsveçli çelik üretim grubu Sandvik bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. 

Mali sonuçlara göre, bu yılın birinci çeyreğinde Sandvik, 2020 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 1,83 milyar SEK net kâra kıyasla 3,18 milyar SEK (376,37 milyon $) net kâr açıkladı. Aynı çeyrekte Sandvik’in faaliyet kârı yıllık %54 artışla 4,26 milyar SEK (502,98 milyon $) seviyesinde yer aldı. Birinci çeyrekte şirketin sipariş alımı ise önceki yılın birinci çeyreğine kıyasla %2 artarak 25,85 milyar SEK (3,05 milyar $) olurken, şirketin satış geliri ise yıllık %8 düşüşle 21,69 milyar SEK (2,56 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Açıklamaya göre şirket ilk çeyrekte geniş tabanlı bir iyileşme kaydetti. Bazı başlıca son kullanıcı pazarlardaki belirsizlikler göz önüne alındığında, genel toparlanmanın kademeli olarak devam etmesi bekleniyor. Sandvik, şirket üzerindeki etkilerini azaltmak için Corona virüsü salgınıyla ilgili riskleri takip etmeye devam ediyor.


Etiketler: Avrupa Birliği  İsveç  mali sonuçlar  |  benzer haberler »


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