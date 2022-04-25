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Sandvik’in satış geliri birinci çeyrekte %34,4 arttı

Pazartesi, 25 Nisan 2022 11:06:23 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İsveçli çelik üretim grubu Sandvik bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Mali sonuçlara göre, bu yılın birinci çeyreğinde Sandvik, 2021 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 2,88 milyar SEK net kâra kıyasla 3,39 milyar SEK (352,81 milyon $) net kâr açıkladı. Söz konusu çeyrekte şirketin sipariş alımı ise önceki yılın birinci çeyreğine kıyasla %37,2 artarak 30,47 milyar SEK (3,16 milyar $) olurken, şirketin satış geliri ise yıllık %34,4 artışla 24,92 milyar SEK (2,58 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Açıklamaya göre şirketin performansı birinci çeyrekte güçlüydü ve siparişler talebin yükselmesiyle beş çeyrek art arda çift haneli artış gösterdi.


Etiketler: İsveç Avrupa Birliği mali sonuçlar 

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