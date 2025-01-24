Sandvik’in net kârı ve satış geliri 2024’te düştü

İsveçli çelik üretim grubu Sandvik geçtiğimiz yıla ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Geçtiğimiz yıl Sandvik, 2023 yılında kaydedilen 15,3 milyar SEK net kâra kıyasla 12,24 milyar SEK (1,11 milyar $) net kâr elde etti. Söz konusu dönemde şirketin sipariş alımı ise yıllık %0,2 düşerek 124,7 milyar SEK (11,37 milyar $) olurken, şirketin satış geliri ise yıllık %2,8 düşüşle 122,87 milyar SEK (11,2 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

2024 yılında şirketin düzenlenmiş AVFÖK’ü yıllık %6,5 düşüşle 23,58 milyar SEK (2,15 milyar $) oldu.

Sandvik’in CEO’su Stefan Widing, “2024 yılına baktığımızda gurur duyulacak çok şey var. Zayıf pazar nedeniyle çeşitli birimlerimizde üretim azalmış olsa da istikrarlı gelir ve yüksek bir marj elde etmeyi başardık,” şeklinde konuştu.