Sandvik’in net kârı 2025’in ilk yarısında arttı

İsveçli çelik üretim grubu Sandvik bu yılın ilk altı ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Yılın ilk yarısında Sandvik, 2024 yılının aynı döneminde kaydedilen 4,71 milyar SEK net kâra kıyasla 6,95 milyar SEK (711,73 milyon $) net kâr elde etti. Söz konusu dönemde şirketin sipariş alımı ise önceki yılın ilk yarısına kıyasla %0,9 artışla 64,97 milyar SEK (6,65 milyar $) olurken, şirketin satış geliri ise yıllık %2,3 düşüşle 59 milyar SEK (6,04 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde şirketin düzenlenmiş AVFÖK’ü yıllık %0,3 düşüşle 11,39 milyar SEK (1,16 milyar $) oldu.

Sandvik, 2025 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla döviz kuru baz alındığında kurdaki işlem ve çeviri etkilerinin üçüncü çeyrekte AVFÖK’ü yıllık 800 milyon SEK azaltmasını bekliyor.