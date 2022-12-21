Samarco’nun pelet üretimi Ocak-Kasım döneminde arttı

Çarşamba, 21 Aralık 2022 10:14:30 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı demir cevheri ve pelet üreticisi Samarco’nun pelet üretimi bu yılın ilk 11 ayında yıllık %5,6 artışla 7,5 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Minas Gerais eyaletinde yer alan Fundão barajının çöktüğü 2015 yılından bu yana toparlanma sürecinde olan şirket %26 kapasiteyle faaliyet göstermeye devam ediyor.

Şirket söz konusu dönemde faaliyetlerini sürdürebilmek ve Germano atık barajını devre dışı bırakma çalışmalarına devam edebilmek amacıyla yaklaşık 580 milyon $ yatırım yaptı.

Samarco önümüzdeki yıl 8-9 milyon mt pelet üretmeyi ve 310 milyon $ daha yatırım yaparak atık barajlarını devre dışı bırakma çalışmalarına devam etmeyi planlıyor. Ayrıca şirketin 2028 yılına kadar tam kapasiteyle faaliyet göstermesi bekleniyor.

Samarco CEO’su Rodrigo Vilela, “Faaliyetlerimize yeniden başladığımız ikinci yılda istikrar yakalayarak performans beklentilerimizi aştık ve daha rekabetçi bir işletme maliyeti elde ettik,” dedi.