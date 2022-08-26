Samarco yeniden üretime başladığından bu yana yaklaşık 12 milyon mt pelet ve toz cevher üretti

Cuma, 26 Ağustos 2022 14:18:32 (GMT+3) | İstanbul

Brezilyalı demir cevheri ve pelet üreticisi Samarco, yeniden üretime başladığı 2020 yılının sonundan bu yılın Haziran ayına kadar yaklaşık 12 milyon mt pelet ve toz cevher ürettiğini açıkladı.

Söz konusu dönemde şirket yaklaşık 120 sevkiyat gerçekleştirdi.

Buna ek olarak Samarco bu yıl yaklaşık 1,2 milyar BRL (234,88 milyon $) yatırım yapmayı planladığını belirtti.

Öte yandan SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere yakın zamanda Samarco, Avrupa’daki karbondan arındırma projesiyle ilgili çalışmalar yapmak için Alman üreticiler Dillinger ve Saarstahl’ın ortak bağlı kuruluşu Rogesa ile bir mutabakat anlaşması imzaladı.