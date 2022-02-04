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Samarco ve Vale demir cevheri üretimini optimize etmek için anlaşma imzaladı

Cuma, 04 Şubat 2022 10:54:03 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Vale ve BHP Billiton’ın ortak girişimi Brezilyalı pelet üreticisi Samarco’nun her iki şirketin de demir cevheri üretiminin optimize edilmesi amacıyla Vale ile anlaşma imzaladığı bildirildi.

Anlaşma kapsamında söz konusu şirketler demir cevheri atıklarını depolama sahalarını karşılıklı olarak değiştirebilecek. Bahsi geçen sahalar arasında Samarco’ya ait Sul ve Norte maden ocakları ve Vale’ye ait Alegria madeni yer alıyor.

Öte yandan Samarco anlaşma kapsamında Vale’den 20 milyon mt’a kadar demir cevheri ve buna karşılık Vale de Samarco’dan 50 milyon mt’a kadar demir cevheri atığı satın alabilecek. Samarco ayrıca demir cevheri atık sahasını genişletmek amacıyla Vale’ye ait Cava 345 açık maden ocağını kullanabilecek.

Anlaşmayla birlikte Samarco’nun satış gelirlerinin 2022-2042 yılları arasında 5,1 milyar $’a çıkması bekleniyor.


Etiketler: Güney Amerika  madencilik  Brezilya  Vale  |  benzer haberler »


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