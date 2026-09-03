Samarco, Casa dos Ventos santralinden rüzgar enerjisi temin etmeye başladı

Brezilyalı demir cevheri ve pelet üreticisi SamarcoCasa dos Ventos ile kurduğu stratejik ortaklık kapsamında başlangıçta 2027 yılı için planlanan rüzgar enerjisi tedarikine planlanandan önce başladığını açıkladı.

Vale ve BHP'nin %50'şer payla ortak olduğu şirket, Serra do Tigre Rüzgar Enerjisi Santrali'ndeki ortaklık payı aracılığıyla 45 MW ortalama güce sahip temiz enerji tedarik ederek elektrik kaynaklarına rüzgar enerjisini de ekledi.

Projeden sağlanan enerjinin şirketin elektrik ihtiyacının yaklaşık %30'unu karşılaması bekleniyor.

Söz konusu girişim, Samarco'nun enerji maliyetlerinin öngörülebilirliğini artırma, enerji arz güvenliğini güçlendirme, gelecek yıllarda planlanan operasyonel büyümeyi destekleme ve elektrik kaynaklarını daha da çeşitlendirme stratejisine katkı sağlayacak.

Anlaşma süresi boyunca Serra do Tigre Rüzgar Enerjisi Kompleksi'nden sağlanacak enerji sayesinde tahminen 2,45 milyon metrik ton karbon emisyonunun önlenmesi bekleniyor.