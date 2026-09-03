 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Samarco,...

Samarco, Casa dos Ventos santralinden rüzgar enerjisi temin etmeye başladı

Perşembe, 03 Eylül 2026 10:32:20 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilyalı demir cevheri ve pelet üreticisi SamarcoCasa dos Ventos ile kurduğu stratejik ortaklık kapsamında başlangıçta 2027 yılı için planlanan rüzgar enerjisi tedarikine planlanandan önce başladığını açıkladı.

Vale ve BHP'nin %50'şer payla ortak olduğu şirket, Serra do Tigre Rüzgar Enerjisi Santrali'ndeki ortaklık payı aracılığıyla 45 MW ortalama güce sahip temiz enerji tedarik ederek elektrik kaynaklarına rüzgar enerjisini de ekledi.

Projeden sağlanan enerjinin şirketin elektrik ihtiyacının yaklaşık %30'unu karşılaması bekleniyor.

Söz konusu girişim, Samarco'nun enerji maliyetlerinin öngörülebilirliğini artırma, enerji arz güvenliğini güçlendirme, gelecek yıllarda planlanan operasyonel büyümeyi destekleme ve elektrik kaynaklarını daha da çeşitlendirme stratejisine katkı sağlayacak.

Anlaşma süresi boyunca Serra do Tigre Rüzgar Enerjisi Kompleksi'nden sağlanacak enerji sayesinde tahminen 2,45 milyon metrik ton karbon emisyonunun önlenmesi bekleniyor.

Etiketler: Brezilya Güney Amerika 
LuizCompagnoni
Luiz Compagnoni
Editör

Makine mühendisliği geçmişime dayanan uzmanlığımla, son 20 yıldır Latin Amerika çelik sektörünü demir cevherinden nihai mamullere kadar tüm süreçleriyle takip ediyor ve analiz ediyorum.

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları arz sıkıntısı sebebiyle yükseldi

02 Eyl | Hurda ve Hammadde

ArcelorMittal Brasil yeni soğuk haddehane ve kaplama hattına yatırım yapacak

01 Eyl | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı slab fiyatı değişmedi, Çin'den ithal sıcak rulo saca ilişkin kararın Ekim'de açıklanması bekleniyor

01 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

Vale mevzuat değişikliğiyle demir cevheri üretim kapasitesini 50 milyon mt artırabilir

31 Ağu | Çelik Haberler

Brezilya'nın mamul çelik ithalatında ortalama navlun fiyatları 2026'nın Temmuz ayında büyük ölçüde yatay

27 Ağu | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları Çin'deki talebe ilişkin belirsizlikle büyük ölçüde yatay

26 Ağu | Hurda ve Hammadde

Brezilya'nın nihai mamuller için ticaret açığı ithalattaki düşüşle Temmuz ayında daraldı

26 Ağu | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı slab için referans fiyat gevşedi, Çin'den ithal sıcak rulo saca ilişkin kararın Ekim'de açıklanması ...

25 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya'nın sıcak rulo sac ihracatı Temmuz'da %72 düştü, ithalatı %223 arttı

25 Ağu | Çelik Haberler

Brezilya'nın soğuk rulo sac ticareti 2026'nın Temmuz ayında geriledi

24 Ağu | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis