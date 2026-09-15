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Vallourec Brezilya'da yeni deniz altı hat borusu yalıtım hattının inşaatına başladı

Salı, 15 Eylül 2026 11:18:49 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa merkezli dikişsiz çelik boru üreticisi Vallourec, Brezilya'nın Espírito Santo eyaletindeki Serra tesisinde, Goldilocks™ deniz altı yalıtım teknolojisini (GDLX™) kullanan Proxxima™ reçine sistemlerine yönelik yeni bir üretim hattının inşaatına başladı.

Yatırım deniz altı ısı yalıtım teknolojisinin endüstriyel ölçekte uygulanmasında yeni bir adım oluştururken, Vallourec'ün entegre açık deniz ürün ve hizmetlerini güçlendirmeyi amaçlıyor. 

Yeni hat Brezilya ve ihracat piyasalarındaki projeleri destekleyecek

Vallourec'e göre GDLX deniz altı yalıtım teknolojisini kullanan Proxxima reçine sistemleri, geleneksel sistemlere kıyasla daha yüksek ısıl performans, daha uzun soğuma süreleri ve daha hızlı yalıtım uygulaması sağlıyor.

Söz konusu teknoloji, ExxonMobil'in Guyana'daki Longtail derin deniz projesi için halihazırda seçilmiş durumda. Vallourec, entegre deniz aşırı ürün ve hizmetleri kapsamında bu proje için ısı yalıtımlı boru hattı boruları tedarik edecek.

Vitória Limanı'na yakın konumda bulunan Serra tesisi hem Brezilya piyasasına hem de ihracat piyasalarına hizmet verecek. Vallourec, yatırımın giderek daha karmaşık hale gelen offshore projelerine yönelik yerel üretim kabiliyetlerini ve uzmanlığını da geliştireceğini belirtti.

Teknoloji Vallourec'ün Hammerhead ve Longtail sözleşmelerinde etkili oldu

Guillemot, yeni yatırımın Vallourec'ün deniz aşırı ürün portföyünü güçlendireceğini ve yüksek performanslı entegre çözümler sunma kabiliyetini artıracağını belirtti.

Guillemot, “GDLX™'in sağladığı gelişmiş kabiliyetler, Vallourec'ün bugüne kadar aldığı en büyük boru hattı borusu siparişleri olan Hammerhead ve Longtail sözleşmelerinin alınmasında önemli rol oynadı,” dedi.

Vallourec Güney Amerika Boru Faaliyetlerinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Andre Lacerda ise yatırımın Brezilya'nın Vallourec'in küresel üretim ağındaki stratejik rolünü güçlendirdiğini, aynı zamanda şirketin yerel kabiliyetlerini genişlettiğini ve Brezilya sektöründeki uzun vadeli varlığını desteklediğini ifade etti.

Etiketler: Boru Borular Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi Vallourec 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Sanayi Boruları

Dış Çap 21 - 219 mm
Et Kalınlığı 1,5 - 3 mm
 
Tedarikçi NEVSAC METAL SAN.INS.NAK.TIC.LTD.STI
Teklifi Gör

Tesisat Boruları

Dış Çap 21,3 - 165,1 mm
Et Kalınlığı 2,6 - 5 mm
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör

Sanayi Boruları

Dış Çap 21,3 - 323,9 mm
Et Kalınlığı 0,7 - 12 mm
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör

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