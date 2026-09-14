HMM, Vale ile 3,5 milyar $ değerinde uzun vadeli demir cevheri sevkiyatı anlaşması imzaladı

Güney Kore merkezli denizcilik şirketi HMM, Brezilyalı madencilik şirketi Vale ile demir cevheri taşımacılığı için 4,70 trilyon KRW (3,5 milyar $) değerinde uzun vadeli bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

Sekiz dökme yük gemisi Vale için 25 yıl hizmet verecek

Anlaşma kapsamında HMM, 2030 yılında hizmete girmelerinin ardından her biri 25 yıl boyunca faaliyet gösterecek sekiz adet yeni 210.000 dwt (deadweight ton) kapasiteli Newcastlemax tipi dökme yük gemisini devreye alacak. Anlaşmanın toplam süresi 01.04.2030 ile 31.10.2056 tarihleri arasını kapsarken Vale, anlaşmayı beş yıla kadar uzatma seçeneğine sahip olacak.

Gemiler ağırlıklı olarak Brezilya'dan Çin'in de aralarında bulunduğu sevkiyat noktalarına demir cevheri taşıyacak. Anlaşmanın nihai değeri döviz kurları, yakıt fiyatları, nakliye rotaları ve gemilerin faaliyet sürelerine bağlı olarak güncellenecek.

Bahsİ geçen anlaşma 2025'in Mayıs ve Eylül tarihlerinde imzalanan ve toplam değeri 1,07 trilyon KRW (797 milyon $) olan 10 yıllık iki anlaşmanın ardından HMM'nin Vale ile yaptığı üçüncü büyük ölçekli uzun vadeli anlaşma oldu. HMM yeni anlaşmayla dökme yük taşımacılığı segmentindeki istikrarlı gelir tabanını genişletmeyi ve konteyner navlun piyasasındaki dalgalanmalara olan maruziyetini azaltmayı hedefliyor.

Anlaşma Vale'nin uzun vadeli lojistik güvenliğini güçlendirecek

Vale açısından anlaşma özellikle stratejik öneme sahip Brezilya-Asya rotasında demir cevheri ihracatı için uzun vadeli ve tahsis edilmiş taşıma kapasitesi sağlayacak. Yüksek kapasiteli dökme yük gemilerinin devreye alınmasının navlun öngörülebilirliğini ve taşıma verimliliğini artırarak şirketin spot kiralama piyasasındaki dalgalanmalara olan maruziyetini azaltması bekleniyor.

Anlaşma ayrıca Vale'nin ürünlerinin deniz yoluyla taşınmasından kaynaklanan emisyonları azaltma çalışmalarını destekliyor. Deniz taşımacılığı şirketin değer zincirindeki emisyonların önemli bir kısmını oluştururken Vale, 3. Kapsam emisyonlarını 2035 yılına kadar %15 azaltmayı taahhüt ediyor.