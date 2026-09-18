 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Itaminas...

Itaminas artan maliyetler nedeniyle Brezilya'daki demir cevheri üretimini azaltacak

Cuma, 18 Eylül 2026 09:31:08 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya'nın önde gelen özel madencilik şirketlerinden Itaminas, başta Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle yükselen deniz taşımacılığı maliyetleri olmak üzere artan maliyetleri gerekçe göstererek Minas Gerais eyaletinin Sarzedo kentindeki tesisinde demir cevheri üretimini azaltacak. Şirket ayrıca doğrudan istihdam ettiği çalışanların üçte birine karşılık gelen 300 çalışanını bir aylık toplu izne çıkaracağını açıkladı.

Şirket, faaliyetlerin tamamen durdurulmayacağını belirtti. 28 Eylül'de başlayacak izin dönemi konusunda çalışanlara, sendikalara ve Çalışma Bakanlığına gerekli bildirimler yapıldı.

Itaminas, söz konusu dönemi başta teknoloji olmak üzere tesiste iyileştirme çalışmaları gerçekleştirmek için kullanacağını ve yatırımların halihazırda yıllık bütçeye dahil edildiğini açıkladı.

Şirketin demir cevheri üretim kapasitesinin halihazırda yıllık 6,5 milyon mt seviyesinde olduğu tahmin edilirken, planlanan kapasite artışlarıyla bu rakamın yıllık 10 milyon mt seviyesine ulaşabileceği belirtiliyor.

Itaminas'ın ürün gamında pelet feed, sinter feed ve parça cevher bulunuyor.

Pelet feed'in tenörü %62-64 seviyesinde bulunurken, sinter feed ve parça cevherin tenörü %56-58 aralığında yer alıyor.

Etiketler: Brezilya Güney Amerika 
LuizCompagnoni
Luiz Compagnoni
Editör

Makine mühendisliği geçmişime dayanan uzmanlığımla, son 20 yıldır Latin Amerika çelik sektörünü demir cevherinden nihai mamullere kadar tüm süreçleriyle takip ediyor ve analiz ediyorum.

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya'nın ham çelik üretimi 2026'nın Ağustos ayında yıllık %6,2 geriledi

17 Eyl | Çelik Haberler

Vallourec, Petrobras'ın Brezilya'daki Sepia 2 projesine dikişsiz boru tedarik edecek

16 Eyl | Çelik Haberler

Brezilya'nın inşaat demiri ihracatı 2026'nın Ağustos ayında Peru'ya sevkiyat yapılmaması nedeniyle %79 düştü

16 Eyl | Çelik Haberler

Vallourec Brezilya'da yeni deniz altı hat borusu yalıtım hattının inşaatına başladı

15 Eyl | Çelik Haberler

Brezilya'nın galvanizli sac ihracatı Ağustos ayında ABD'ye sevkiyat yapılmaması nedeniyle ikinci ay üst üste düştü

15 Eyl | Çelik Haberler

HMM, Vale ile 3,5 milyar $ değerinde uzun vadeli demir cevheri sevkiyatı anlaşması imzaladı

14 Eyl | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları Çinli üreticilerin kâr marjlarının daralması nedeniyle düştü

14 Eyl | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı pik demir fiyatları AB'ye yönelik satış ve Hindistan'dan yapılan önceki bağlantıların baskısıyla ...

14 Eyl | Hurda ve Hammadde

ABD ve Avrupa'ya sevkiyat yapılmaması 2026'nın Ağustos ayında Brezilya'nın kalın levha ihracatını düşürdü

14 Eyl | Çelik Haberler

Brezilya'nın filmaşin ihracatı ve ithalatı ABD'nin yüksek gümrük vergileri nedeniyle 2026 Ağustos ayında düştü

11 Eyl | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis