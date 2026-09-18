Itaminas artan maliyetler nedeniyle Brezilya'daki demir cevheri üretimini azaltacak

Brezilya'nın önde gelen özel madencilik şirketlerinden Itaminas, başta Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle yükselen deniz taşımacılığı maliyetleri olmak üzere artan maliyetleri gerekçe göstererek Minas Gerais eyaletinin Sarzedo kentindeki tesisinde demir cevheri üretimini azaltacak. Şirket ayrıca doğrudan istihdam ettiği çalışanların üçte birine karşılık gelen 300 çalışanını bir aylık toplu izne çıkaracağını açıkladı.

Şirket, faaliyetlerin tamamen durdurulmayacağını belirtti. 28 Eylül'de başlayacak izin dönemi konusunda çalışanlara, sendikalara ve Çalışma Bakanlığına gerekli bildirimler yapıldı.

Itaminas, söz konusu dönemi başta teknoloji olmak üzere tesiste iyileştirme çalışmaları gerçekleştirmek için kullanacağını ve yatırımların halihazırda yıllık bütçeye dahil edildiğini açıkladı.

Şirketin demir cevheri üretim kapasitesinin halihazırda yıllık 6,5 milyon mt seviyesinde olduğu tahmin edilirken, planlanan kapasite artışlarıyla bu rakamın yıllık 10 milyon mt seviyesine ulaşabileceği belirtiliyor.

Itaminas'ın ürün gamında pelet feed, sinter feed ve parça cevher bulunuyor.

Pelet feed'in tenörü %62-64 seviyesinde bulunurken, sinter feed ve parça cevherin tenörü %56-58 aralığında yer alıyor.