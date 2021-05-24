SAM Brezilya’da demir cevheri projesini devam ettirmek için taahhütname imzalayacak

Pazartesi, 24 Mayıs 2021 10:09:20 (GMT+3) | Sao Paulo

Çinli Honbridge Holdings’in sahibi olduğu Sul Americana de Metais’in (SAM), Brezilya’da 2,1 milyar $ değerindeki demir cevheri projesini devam ettirmek için savcılıkla taahhütname imzalaması bekleniyor.

Estado de Minas’ın haberine göre, savcılık bundan böyle SAM’ın çevre ruhsatı sürecini takip edecek. Şirket, Brezilya’nın Minas Gerais eyaletine bağlı Grao Mogol belediyesinin yakınlarında yıllık 30 milyon mt düşük tenörlü demir cevheri üretecek bir tesis inşa etmeyi planlıyor. Proje, açık ocak ve sulu taşıma hattını da kapsıyor.

Eyalet savcılığının talebi üzerine alınan mahkeme kararıyla projenin çevre ruhsatı 2020 yılında askıya alınmıştı. İmzalanacak belgenin koşullarına göre, SAM, savcılık tarafından belirlenecek teknik denetimler için 600.000 BRL’ye kadar (112,7 milyon $) ödeme yapacak.

Sözleşmeyle birlikte SAM’ın projeyi devam ettirmesi bekleniyor. Şirketin demir cevheri üretimine 2024 yılına kadar başlaması bekleniyordu ancak projenin başlangıcı 2025 yılına ertelendi.