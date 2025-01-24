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Salzgitter devralımında konsorsiyum teklifini yükseltti

Cuma, 24 Ocak 2025 15:15:46 (GMT+3)   |   İstanbul

Alman çelik üreticisi Salzgitter AG, en büyük hissedarlarından biri olan GP Günter Papenburg Aktiengesellschaft ve TSR Recycling GmbH & Co. KG’den oluşan konsorsiyumun şirketi devralmak üzere yaptığı teklifi hisse başına 18,50 €’ya yükselttiğini açıkladı. Bu artan teklifle konsorsiyum, Salzgitter’e yaklaşık 1,1 milyar € değer biçti. Basında çıkan haberlere göre daha önce teklif hisse başına 17,50 € seviyesinde yer alıyordu.

Salzgitter, söz konusu fiyat da dahil olmak üzere bağlayıcı olmayan teklifi inceleme sürecinde olduğunu belirtti.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Salzgitter, konsorsiyumun şirketin kontrolü için GP Günter’in mevcut hisseleri de dahil olmak üzere en az %45+1 hisse satın almasını şart koşmuştu.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Devralım & Birleşme Salzgitter 

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