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Thyssenkrupp çelik birimini bir rakiple birleştirme fikrine açık

Cuma, 25 Haziran 2021 16:39:05 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Reuters’a göre, Almanya merkezli çelik üreticisi Thyssenkrupp’un CEO’su Bernhard Osburg, şirketin çelik biriminin bir rakiple birleşmesinin gündemde olduğunu belirtti.

Bernhard Osburg, çelik birimini başka bir şirketler birleştirmek için maliyetleri kontrol altında tutmaya ve yalın yapılar oluşturmaya yönelik baskı gibi birçok neden olduğunu söyledi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, geçtiğimiz yıl Eylül ayında Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group, ThyssenKrupp ile birleşme fikrini reddetmişti, ancak IG Metall sendikasının yüksek fırınlarda yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmek için Alman şirketlerinin ortaklık kurması fikrine sıcak bakıyordu.


Etiketler: ThyssenKrupp  Avrupa Birliği  Salzgitter  devralım  Almanya  |  benzer haberler »


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