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Salzgitter Avusturya’daki bağlı kuruluşunu ECCO Group’a satıyor

Çarşamba, 28 Mayıs 2025 10:41:30 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group, portföy yönetiminde bir adım daha attığını açıkladı. Şirketin çelik ticareti yapan bağlı kuruluşu Salzgitter Mannesmann Stahlhandel GmbH, Salzgitter Mannesmann Stahlhandel Austria’yı satmak üzere Danimarka merkezli ECCO Group ile bir anlaşma imzaladı. Değeri henüz açıklanmayan satış için tekelcilik karşıtı kuruluşun onayını bekliyor.

Anlaşma, şirketin Avusturya’da bulunan Graz ve Gratkorn’daki iki tesisi de dahil olmak üzere tüm işletme varlıklarının ve birimlerinin devrini kapsıyor. Buna ek olarak söz konusu iki tesisin Salzgitter Mannesmann Stahlhandel GmbH ve Salzgitter Group’un tedarikçi tesisleri ile mevcut tedarik ilişkileri devam edecek.


Etiketler: Avusturya Almanya Avrupa Birliği Devralım & Birleşme Salzgitter 





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