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Salzgitter yeni tesis alımıyla geri dönüşüm faaliyetlerini genişletiyor

Pazartesi, 20 Şubat 2023 10:08:12 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group, Harz bölgesindeki Goslar’daki çelik üretim tesisinin yakınında bulunan Alman geri dönüşüm şirketi Must-Metalle-Container-Recycling GmbH'yi satın aldığını açıkladı.

SALCOS® - Salzgitter Düşük Karbonlu Çelik Üretimi programının bir parçası olarak Salzgitter hurda geri dönüşüm faaliyetlerini önemli ölçüde genişletmeyi planlıyor. Bu alım çelik üretiminde yüksek kaliteli hammadde kullanımını kolaylaştıracak.

Must-Metalle-Container-Recycling gelecekte Salzgitter Group bünyesinde bağımsız bir girişim olarak “Harzer Schrott und Recycling GmbH” adı altında faaliyet gösterecek.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Devralım Salzgitter 

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