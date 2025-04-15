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Salzgitter devralımıyla ilgili görüşmeleri sonlandırdı

Salı, 15 Nisan 2025 11:39:59 (GMT+3)   |   İstanbul

Alman çelik üreticisi Salzgitter AG, olası devralımıyla ilgili GP Günter Papenburg Aktiengesellschaft ve TSR Recycling GmbH & Co. KG’den oluşan konsorsiyumla görüşmeleri sonlandırdığını açıkladı. Bu kararda, Almanya hükümetinin açıklaması beklenen mali politika önlemleri ile 500 milyon € tasarruf hedefiyle başlatılan P28 programının pozitif beklentiler yaratması sonucu şirketin mevcut ve gelecekteki değeriyle ilgili görüşlerin değişmesi rol oynadı.

Salzgitter CEO’su Gunnar Groebler, “Salzgitter bağımsız bir şirket olmaya devam edecek. Genişletilmiş P28 performans programımız kapsamında rekabet gücümüzü artırmak için ek önlemler aldık,” dedi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere bu yıl Ocak ayında konsorsiyum şirketi devralmak üzere yaptığı teklifi hisse başına 18,50 €’ya yükselterek Salzgitter’e yaklaşık 1,1 milyar € değer biçmişti.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Devralım & Birleşme Salzgitter 

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