Salzgitter 2026’dan itibaren BMW tesislerine düşük karbonlu çelik tedarik edecek

Çarşamba, 02 Şubat 2022 14:23:05 (GMT+3) | İstanbul

Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group, 2026 yılından itibaren Alman merkezli BMW Group’un Avrupa’da bulunan tesislerine düşük karbonlu çelik tedarik edeceğini açıkladı. Şirketler düşük karbonlu ürünlere yönelik seri teslimat için bir anlaşma imzaladı.

Kömür gibi fosil yakıtlar yerine hidrojen ve yeşil elektrikle üretilen ve karbon salımı %95’ten fazla düşen çelik ürünler, BMW Group’un tedarikçi ağı genelinde karbon salımının azaltılmasına büyük katkı sağlayacak.

Açıklamaya göre 2026 yılından itibaren Salzgitter, otomotiv, enerji, sanayi, beyaz eşya ve inşaat sektörlerindeki müşterilerine seri üretim için düşük karbonlu yüksek kaliteli ürünler sunacak. Peine tesisindeki elektrikli çelik üretimine dayalı olarak, işlemeye ve seri üretime hazır, müşteriye özel yeşil çeliğe geçiş için hazırlıklar devam ediyor.