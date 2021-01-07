SAIL’ın Rourkela çelik tesisindeki gaz sızıntısında dört kişi yaşamını yitirdi

Perşembe, 07 Ocak 2021 10:41:59 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’in (SAIL) Odisha eyaletinde yer alan Rourkela çelik tesisindeki gaz sızıntısında dört işçi yaşamını yitirdi.

Söz konusu kişiler, bakım şirketi Star Construction için çalışıyordu. Gaz sızıntısından başka işçilerin de etkilendiği belirtildi ancak şirket yetkilileri bu konuya değinmedi.

Eyalet hükümeti yetkilileri, gaz kaçağının nasıl oluştuğunu ve güvenlik önlemlerinin çiğnenip çiğnenmediğini incelemek için kazaya yönelik soruşturma başlatacak.