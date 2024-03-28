Hindistan seçimler sonrasında devlete bağlı üreticilerin birleştirilme seçeneğini yeniden değerlendirecek

Perşembe, 28 Mart 2024 14:48:01 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Çelik Bakanlığının devlete bağlı çelik üreticileri Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), NMDC Steel ve Steel Authority of India Limited’in (SAIL) birleştirilme seçeneğini yeniden değerlendirebileceği öğrenildi.

Ancak piyasa kaynakları, Haziran ayında tamamlanacak ulusal seçimler sonrasında yeni hükümetin bu seçeneği yeniden gözden geçirebileceğini vurguladı.

Hükümetin RINL ve NMDC Steel’in özelleştirilme sürecini erteleme kararı almasından bu yana pek çok siyasi parti, çelik birliği ve bağımsız sektör analisti, sinerji sağlanması ve geniş çaplı bir faaliyet başlatılması bakımından birleşme yapılmasını savunuyor.

RINL’nin ülkede kendine ait hammadde kaynağı olmayan ve hammadde ihtiyacını şirket dışı alımlarla karşılamak zorunda kalan tek üretici olduğu, bunun da ciddi bir işletme sermayesi gerektirmesinden ötürü üreticinin, kendine ait hammadde kaynağı bulunan bir şirkete kıyasla rekabet gücünü kaybettiği ifade ediliyor.

Öte yandan NMDC Steel Limited, bağlı olduğu NMDC Limited’den demir cevheri temin edebilirken SAIL’in kendine ait demir cevheri madenleri bulunuyor. Dolayısıyla üç şirketin birleşmesiyle RINL’ye hammadde arzı sağlanacağının altı çiziliyor.

Yassı mamul üreticisi olan ve yakın zaman önce Chhattisgarh’ta yıllık 3 milyon mt kapasiteli bir tesis devreye alan NMDC Steel ile uzun mamul üreticisi RINL’nin birleştirilmesinin ürün portföyünü genişleteceği, rekabet gücünü artıracağı ve fiyat dalgalanmalarından kaynaklı riskleri azaltacağı belirtiliyor.

Ayrıca söz konusu şirketlerin birleştirilmesiyle toplam kurulu kapasitesi yıllık 30,3 milyon mt seviyesinde yer alacak ülkenin en büyük çelik üreticisinin ortaya çıkacağı ve maliyetlerin azalacağı da söyleniyor.