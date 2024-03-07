Hint SAIL Rourkela tesisinin yeşil dönüşümü için Primetals ile anlaşma imzaladı

Perşembe, 07 Mart 2024 16:02:40 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited (SAIL), Rourkela tesisinin karbonsuzlaşmasına yönelik projeler ve teknolojilerde iş birliği yapmak için İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies ile anlaşma imzaladı.

Anlaşma kapsamında Primetals, karbon yakalama ve kullanma, dijitalleşme, hidrojen bazlı çelik üretimi, elektrik ark ocağı bazlı çelik üretimi ve gelişmiş gaz temizleme çözümleri gibi konularda SAIL’e ait Rourkela ile iş birliği yapacak.

Rourkela tesisinin kurulu ham çelik üretim kapasitesi yıllık 4,2 milyon mt seviyesinde yer alıyor.