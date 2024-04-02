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Hint SAIL’e ait Durgapur karbon salımını azaltmak için Sentra World ile güçlerini birleştirdi

Salı, 02 Nisan 2024 14:34:33 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’e (SAIL) ait Durgapur Steel Plant (DSP), karbon salımını azaltmak amacıyla yerel şirket Sentra World ile iş birliğine gittiğini açıkladı.

İş birliği kapsamında, Durgapur tesisindeki karbon salımının takibi ve yönetimi için Sentra World’ün son teknoloji yazılımının kullanılacağı öğrenildi.

Sentra World’ün şirketlerin karbon ayak izini azaltması için yapay zeka ve blok zincir teknolojisi kullanan karbon muhasebesi çözümlerinde uzman olduğu belirtiliyor.

DSP’nin ham çelik üretim kapasitesi yıllık 1,8 milyon mt seviyesinde yer alıyor.


Etiketler: Ham Çelik Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma Sail 

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