Hint SAIL’e ait BSP gemi inşasında kullanılan çelik için sertifika aldı

Çarşamba, 28 Şubat 2024 14:22:32 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’e (SAIL) ait Bokaro Steel Plant (BSP), gemi inşasında kullanılan normal ve yüksek dayanımlı çelik için American Bureau of Shipping ve Indian Register of Shipping’den sertifika aldığını duyurdu.

Sertifikanın gemi inşasında kullanılan 4-10 mm kalınlığında ve 1.100-1.800 mm genişliğinde sıcak rulo sac, levha ve sac için alındığı öğrenildi.

BSP, söz konusu kalite çeliği ticari gemilerde kargoların, makinelerin ve yaşam alanlarının bulunduğu su geçirmeyen bölümlerin inşasında kullanılması için tedarik edecek.